Siemens не отвечает "Газпрому" по поводу ремонта турбин для "Северного потока"

"Газпром" пожаловался на компанию Siemens, которая до сих пор не дала четкого ответа о судьбе газовых турбин для компрессорной станции "Портовая". От станции зависит прокачка газа по газопроводу "Северный поток". Ранее СМИ сообщали, что в районе 24 июля Германия отправит отремонтированную в Канаде турбину в Россию.

"Несмотря на ранее направленные запросы, "Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС", - говорится в заявлении российской компании.

"Газпром" повторно направил в Siemens запрос. В компании отметили, что "гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода "Северный поток".

Предполагается, что 21июля прокачка газа по "Северному потоку" возобновится после плановых профилактических работ, но из-за ситуации на станции "Портовая" объемы поставок могут быть сокращены.