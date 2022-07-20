20 Июля 2022
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Экономика Новосибирская область
Хлеб (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области вдвое увеличат господдержку хлебопеков, чтобы стабилизировать цены на хлеб

Население Новосибирской области полностью обеспечивается хлебными изделиями, которые производят местные хлебопекарные предприятия. При этом правительство региона готово в два раза увеличить господдержку хлебопеков при условии неповышения цен на хлеб.

Накануне заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко посетил хлебообъединение «Восход», где ему продемонстрировали новую российскую технологическую линию, позволяющую выпускать широкий ассортимент качественных хлебобулочных изделий.

хлеб, продукты, продовольствие(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В наше министерство поступают обращения от предприятий хлебопекарной промышленности региона об увеличении ставки субсидирования. Затраты возросли существенно, и хлебопекам сложно поддерживать рентабельность производства. Правительством региона рассматривается возможность дополнительно поддержать хлебопеков за счет областного бюджета: мы добавим еще 2,5 рубля к федеральной субсидии, и компенсация составит уже 5 рублей на килограмм хлеба. Обязательное условие при этом: цена на хлеб недлительного хранения должна быть зафиксирована предприятием и не повышаться до конца года», – рассказал Евгений Лещенко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых, в 2021 году регион получил рекордный урожай – 3,4 млн тонн зерна, что гарантирует: без сырья мукомольная и хлебопекарная промышленность области точно не останется.

хлеб, продукты, продовольствие(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Более 200 предприятий занимаются хлебопечением, из них 94 – это крупные организации. В областном центре большую долю объемов хлеба производят два хлебокомбината: «Инской» и «Восход».

хлеб, продукты, продовольствие(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ведущий свою историю еще с 1929 года хлебокомбинат «Восход» сейчас вырабатывает ежесуточно более 100 тонн разнообразной продукции. Также предприятие запустило новую линию в июле этого года – тоннельную печь и расстоечный шкаф – произведены в России и оснащены инновационной системой, поддерживающей оптимальную влажность и температуру для расстойки тестовых заготовок.

хлеб, продукты, продовольствие(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Речь уже не просто об импортозамещении, а о технологическом суверенитете. Здесь, на комбинате, мы видим яркий пример того, что наша страна самодостаточна и при консолидации различных предприятий вполне может произвести не только отдельные элементы, но и полностью собрать вот такую, например, высокопроизводительную поточную технологическую линию, – отметил Евгений Лещенко. – Уверен, что таких примеров будет все больше и больше, и не только в пищевой и перерабатывающей промышленности, но и в сельском хозяйстве, и в других отраслях экономики».

хлеб, продукты, продовольствие, булки(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: господдержка, хлебопеки, цена на хлеб, технологический суверенитет



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