Под Петербургом в военно-патриотическом лагере детей "расстреливали" из страйкбольного оружия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об издевательствах и избиении детей в военно-патриотическом лагере под Санкт-Петербургом.

Ранее заявление в правоохранительные органы на персонал лагеря написала мама 11-летнего мальчика. "Моему другу на полосе препятствий дали носилки и сказали тащить по полосе. Он говорил "не могу", потом принесли страйкбольную штурмовую винтовку и расстреляли его", - цитирует РЕН ТВ ребенка, который "отдыхал" в лагере вместе с пострадавшим мальчиком. В травмпункте у ребенка зафиксировали множественные кровоподтеки и ушиб позвоночника, передает "Расстрига".

Родители других детей сообщили, что воспитанников били по голове, по телу, унижали, материли и запрещали жаловаться родителям, угрожая отобрать телефоны.

В самом лагере журналистам отказались подтверждать или опровергать данные об истязаниях детей, однако уточнили, что для тренировки стрельбы там используют не страйкбольное оружие, а массогабаритные макеты автомата Калашникова.

Между тем, в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Карелии радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что, "по имеющейся информации, лагерь не был санкционирован, сейчас закрыт, дети отправлены по домам в Санкт- Петербург".