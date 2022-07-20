Под Петербургом в военно-патриотическом лагере детей "расстреливали" из страйкбольного оружия

20 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ленинградская область
летний лагерь (2016) | Фото:Накануне.RU

Под Петербургом в военно-патриотическом лагере детей "расстреливали" из страйкбольного оружия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об издевательствах и избиении детей в военно-патриотическом лагере под Санкт-Петербургом.

Ранее заявление в правоохранительные органы на персонал лагеря написала мама 11-летнего мальчика. "Моему другу на полосе препятствий дали носилки и сказали тащить по полосе. Он говорил "не могу", потом принесли страйкбольную штурмовую винтовку и расстреляли его", - цитирует РЕН ТВ ребенка, который "отдыхал" в лагере вместе с пострадавшим мальчиком. В травмпункте у ребенка зафиксировали множественные кровоподтеки и ушиб позвоночника, передает "Расстрига".

Родители других детей сообщили, что воспитанников били по голове, по телу, унижали, материли и запрещали жаловаться родителям, угрожая отобрать телефоны.

В самом лагере журналистам отказались подтверждать или опровергать данные об истязаниях детей, однако уточнили, что для тренировки стрельбы там используют не страйкбольное оружие, а массогабаритные макеты автомата Калашникова.

Между тем, в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Карелии радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что, "по имеющейся информации, лагерь не был санкционирован, сейчас закрыт, дети отправлены по домам в Санкт- Петербург".

Теги: лагерь, избиение, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать с доставкой на дом куплю xiaomi mi max 2 на официальном сайте магазина мвидео