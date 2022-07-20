Турция задумалась об отказе от доллара в расчетах за энергоносители из РФ, - Bloomberg

Турция собирается перевести расчеты за российские энергоносители в турецкую лиру, что должно помочь Анкаре сэкономить валютные резервы, сообщает Bloomberg.

По утверждениям турецких чиновников, во время встречи в Тегеране 19 июля тему обсудили президенты государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что Россия сможет использовать турецкую валюту при закупке у турецких поставщиков товаров и услуг.

При этом в качестве валюты для механизма оплаты рассматриваются и рубли.

Путин и Эрдоган после встречи в иранской столице не делали заявлений относительно отказа в расчетах от доллара. Как сообщалось, российский лидер отметил прогресс в двусторонних отношениях двух стран: "Отношения России и Турции развиваются, несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами".