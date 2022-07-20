В Рощино самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Рощино самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр" с регистрационным номером 67684 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел вечером, в 18.55. Самолет выполнял тренировочный полет и выкатился за пределы ВВП примерно на 20 метров. На борту находилось четыре человека. Пострадавших нет, самолет тоже не поврежден.

"Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на место выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.