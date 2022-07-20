Россия будет помогать ЛНР и ДНР, но потребуются годы, чтобы привести все в порядок - Путин

Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. Учредительное собрание организации проходит сегодня в "Артеке". Соответствующее предложение Путину сделали дети во время телемоста с Кремлем.

"Общероссийское движение детей и молодежи появляется по инициативе детей. И вам решать, каким оно будет. А взрослая часть общества, наше государство будет вас поддерживать", - заявил президент детям.

К учредительному собранию нового движения приурочили и финал проекта "Большая перемена". Путин особо отметил, что в этом году в конкурсе принятие участие дети из ЛНР и ДНР.

"РФ будет помогать ЛНР и ДНР: детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок", - сказал глава государства.

А одному из артековцев Путин посоветовал "не превращаться в ботаника": "Не бросай бальные танцы! Занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности... не превращайся в ботаника! Будь разносторонним человеком!".