20 Июля 2022
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Владимир Путин в Артеке, Артек, детский лагерь (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Россия будет помогать ЛНР и ДНР, но потребуются годы, чтобы привести все в порядок - Путин

Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. Учредительное собрание организации проходит сегодня в "Артеке". Соответствующее предложение Путину сделали дети во время телемоста с Кремлем.

"Общероссийское движение детей и молодежи появляется по инициативе детей. И вам решать, каким оно будет. А взрослая часть общества, наше государство будет вас поддерживать", - заявил президент детям.  

К учредительному собранию нового движения приурочили и финал проекта "Большая перемена". Путин особо отметил, что в этом году в конкурсе принятие участие дети из ЛНР и ДНР.

"РФ будет помогать ЛНР и ДНР: детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок", - сказал глава государства.

А одному из артековцев Путин посоветовал "не превращаться в ботаника": "Не бросай бальные танцы! Занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности... не превращайся в ботаника! Будь разносторонним человеком!".

Теги: владимир путин, большая перемена, артек, лнр, днр



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