Свердловский облсуд отказал экс-депутату Фамиеву в отмене штрафа за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию экс-депутата законодательного собрания Свердловской области Нафика Фамиева на решение Чкаловского районного суда от 6 мая. Тогда подсудимому назначили штраф в размере 35 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, апелляция бывшего депутата осталась без удовлетворения, а потому Фамиев все еще должен выплатить назначенный ему штраф.

Напомним, всего в отношении Нафика Фамиева было составлено три протокола по данной статье. 20 мая в суде вынесли вердикт по второму делу. Экс-депутату вновь был назначен штраф в размере 35 тысяч рублей. Позднее, 8 июня, Чкаловский райсуд рассмотрел третье дело Нафика Фамиева. И на этот раз вердикт остался прежним: виновен, 35 тысяч рублей штрафа.