В УК высказались о причинах появления дыры на "Доме Уралплана"

В ООО "Управляющая компания "Ремстройкомплекс"", которая курирует дом №14 по Пушкина в Екатеринбурге (известен как "Дом Уралплана"), высказались о появившейся на фасаде здания дыре.

Напомним, опрошенные Накануне.RU жители дома взрыва 16 июля не слышали, но слышали, как сыпались кирпичи и другие строительные материалы. "Впечатлило", - говорят соседи по подъезду пострадавшей квартиры. Стекла в квартире целые, поэтому неизвестно, был ли это взрыв газа. По сообщениям жителей дома, там проводили проверку МЧС и газовики.

Замдиректора УК по ремонту и эксплуатации жилищного фонда Павел Кулаков, комментируя в ответ на запрос Накануне.RU ситуацию, напомнил, что дом построен 89 лет назад, а под кураторством управляющей компании находится с 2013 г.

"На пятом этаже в квартире №30 (комнате в четырёхкомнатной квартире) с фасада дома под окном комнаты, выходящей на улицу Пушкина, произошло отслоение штукатурного слоя. Внутри жилого помещения разрушений нет", - говорится в ответе управляющей компании.

Согласно государственной историко-культурной экспертизе от 7 июля 2021 г., отдельные элементы и системы здания находятся в ограниченном работоспособном состоянии и требуют восстановления, замены или ремонта.

"При осыпании штукатурки и кирпича незначительно повредилась вывеска помещения парикмахерской, расположенной на первом этаже. О нанесённом дому ущербе станет ясно после восстановления и заделывания повреждения на пятом этаже на фасаде. В настоящее время идёт обследование и составление плана работ по устранению возникшей ситуации", - уточнили в УК.