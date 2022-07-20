В УК высказались о причинах появления дыры на "Доме Уралплана"

20 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область
хлопок, балкон (2022) | Фото: Накануне.RU

В УК высказались о причинах появления дыры на "Доме Уралплана"

В ООО "Управляющая компания "Ремстройкомплекс"", которая курирует дом №14 по Пушкина в Екатеринбурге (известен как "Дом Уралплана"), высказались о появившейся на фасаде здания дыре.

Напомним, опрошенные Накануне.RU жители дома взрыва 16 июля не слышали, но слышали, как сыпались кирпичи и другие строительные материалы. "Впечатлило", - говорят соседи по подъезду пострадавшей квартиры. Стекла в квартире целые, поэтому неизвестно, был ли это взрыв газа. По сообщениям жителей дома, там проводили проверку МЧС и газовики.

Замдиректора УК по ремонту и эксплуатации жилищного фонда Павел Кулаков, комментируя в ответ на запрос Накануне.RU ситуацию, напомнил, что дом построен 89 лет назад, а под кураторством управляющей компании находится с 2013 г.

"На пятом этаже в квартире №30 (комнате в четырёхкомнатной квартире) с фасада дома под окном комнаты, выходящей на улицу Пушкина, произошло отслоение штукатурного слоя. Внутри жилого помещения разрушений нет", - говорится в ответе управляющей компании.

Согласно государственной историко-культурной экспертизе от 7 июля 2021 г., отдельные элементы и системы здания находятся в ограниченном работоспособном состоянии и требуют восстановления, замены или ремонта.

"При осыпании штукатурки и кирпича незначительно повредилась вывеска помещения парикмахерской, расположенной на первом этаже. О нанесённом дому ущербе станет ясно после восстановления и заделывания повреждения на пятом этаже на фасаде. В настоящее время идёт обследование и составление плана работ по устранению возникшей ситуации", - уточнили в УК.

Теги: Дом Уралплана, Пушкина 14, капремонт, финансирование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.07.2022 10:12 Мск С капремонтом "Дому Уралплана" сможет помочь федеральное финансирование
Ранее 16.07.2022 12:25 Мск В центре Екатеринбурга услышали "хлопок" - в балконе дома на Пушкина образовалась дыра
Ранее 20.06.2022 09:59 Мск В центре Екатеринбурга отказывают в капремонте конструктивистскому дому-памятнику?
Ранее 15.02.2022 09:45 Мск "Где взять деньги – остается загадкой": Фонд содействия капремонту о "Доме Уралплана"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети