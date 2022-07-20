20 Июля 2022
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Общество Курганская область
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме раскритиковали "оптимизацию" медицины в Курганской области

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал реформу здравоохранения в Курганской области. В регионе планируют объединить ряд ЦРБ в межрайонные больницы. Сергей Миронов на своей странице в соцсетях предложил правительству ввести мораторий на любое сокращение медучреждений и медработников.

Отметим, что на прошлой неделе на заседании комиссии шадринской гордумы выступили врачи, они заявили, что три разноплановые учреждения (детская больница, больница скорой медицинской помощи и Шадринская поликлиника) нельзя объединять в одно. Часть депутатов это мнение поддержала.

Как ситуацию будет решать региональная администрация в случае возможных протестных действий — вопрос. Постоянные смены руководителей ДИП региона, а также замыкание политического функционала после ухода Владислава Кузнецова на Оксану Куташи делают любое проявление социальной напряженности довольно волнительным, пишет телеграм-канал "Упорный край". А операционных возможностей региону для их купирования явно хватает с трудом.

Теги: оптимизация, Сергей Миронов, медицина



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