В Челябинске эвакуировали несколько учреждений из-за сообщений о минировании

В Челябинске из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали несколько зданий, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы сообщили об эвакуации МФЦ на Труда, ТК "Орбита", государственного исторического музея Южного Урала, отеля "Малахит", пригородного железнодорожного вокзала и др. В историческом музее Южного Урала "по техническим причинам" отменены все мероприятия на открытых площадках.

В пресс-службе регионального ГУ МВД от комментариев воздержались.