20 Июля 2022
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Происшествия В России
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

СК: Информации о гибели 25 человек от наркотиков в Сочи не поступало

Следователи не получали данных о гибели 25 человек в Сочи после употребления запрещенных веществ. Об этом сообщили ТАСС в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что несколько человек погибли в Адлерском районе Сочи после употребления запрещенных веществ. В мэрии назвали эти сообщения фейком.

Между тем, Baza пишет, что за два дня в России как минимум шесть человек умерли от отравления неизвестным веществом.

Так, по данным канала, 18 июля в машине, припаркованной у дома в Сочи, обнаружили тела трех молодых людей. В салоне также был пакет с россыпью белых таблеток и еще два блистера с другими, синими, таблетками. По предварительному заключению экспертизы, парни умерли из-за "токсического действия неизвестного вещества", утверждает Baza.

Очень похожий случай произошел 19 июля в Подольске. По информации телеграм-канала, там в квартире нашли три трупа молодых людей возрастом от 18 до 20 лет. По предварительной версии следователей, погибшие принимали наркотики.

Кроме того, из той же квартиры в Подольске госпитализировали молодого человека и 15-летнюю девушку.

Теги: сочи, наркотики, ск



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