Никита Михалков спродюсирует фильм о борьбе советских и американских подводников с кракеном

Фонд кино, занимающийся распределением бюджетных средств на съемку фильмов и мультфильмов, сегодня проводит презентацию проектов, претендующих на государственное финансирование. Крупнейшие киностудии представили свои планы.

Так, журналисты обратили внимание на проект студии Никиты Михалкова "Тритэ" под названием "Кракен". Фильм будет продюсировать сам Михалков, режиссером станет Алексей Сидоров ("Чемпион мира", "Бой с тенью", сериал "Бригада").

А вот что говорится в аннотации к проекту на сайте "Тритэ": "Во времена Холодной войны отечественная подлодка встречает Кракена неподалеку от берегов США. Совместно с противником советской субмарине приходится спасать мир от одного из самых страшных чудовищ Мирового океана".

Кракен - легендарное морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. Фигурирует в книгах, фильмах, играх и других произведениях искусства.