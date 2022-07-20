20 Июля 2022
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Общество Свердловская область
судебный процесс (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Суд отправил под арест 18 участников разборок на ВИЗе и в БЦ "Манхэттен"

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест 18 участников разборок, которые устроили в выходные драку в БЦ "Манхэттен" и перестрелку на парковке на ВИЗе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Восемь из них отправились в СИЗО еще вчера, остальные - сегодня. Каждый из них пробудет под арестом 10 суток.

Напомним, что всего во время разборок было задержано и доставлено в участок 22 человека. На задержанных составили 18 административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ – "Неповиновение представителям МВД". По факту избиения охранника бизнес-центра возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Расследование находится на контроле руководства городской и областной полиции.

Теги: арест, ВИЗ, Манхэттен, разборка, перестрелка



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