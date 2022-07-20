Крым и точка: экс-"Макдоналдс" пока не собирается приходить на полуостров

Власти Крыма приглашают бывшую сеть "Макдоналдс", ныне известную как "Вкусно – и точка", прийти на полуостров. Иностранных сетей фастфуда в регионе нет с 2014 года – тогда они не хотели попасть под санкции.

Теперь, когда под санкциями вся страна, рестораны быстрого питания, перешедшие российским владельцам, могли бы рассмотреть возможность возвращения, считают в Симферополе.

"Мы приглашаем: пожалуйста, будем рады. Я лично только приветствую приход в Крым отечественных брендов. Но пока к нам с этим не приходили. Понятно, они сейчас заняты Москвой, Санкт-Петербургом. Но в Крым все равно дойдут, я надеюсь", - сказал в интервью РБК глава Крыма Сергей Аксенов.

В сети уклончиво ответили, что пока не собираются открывать заведения на полуострове. "На данный момент наш фокус — вновь открыть двери всех действующих предприятий сети. Вопросы по дальнейшему развитию компании мы будем обсуждать позже", - прокомментировала представитель "Вкусно – и точка" Наталья Меркушова инициативу Аксенова.