Рост заболеваемости COVID-19 отмечается почти по всей РФ, - Роспотребнадзор

Рост заболеваемости COVID-19 в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, предупредили в Роспотребнадзоре.

Но, как отметил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии ведомства, член-корреспондент РАН Александр Горелов, рост не такой взрывной, как был в декабре прошлого года, передает РИА Новости.

Как сообщалось, частные лаборатории заявляют о кратном росте положительных тестов на COVID-19 в июле по сравнению с июнем. Заметно растет спрос на тесты на Камчатке, в Башкирии, Коми, Свердловскоий и Калининградской областях. Увеличение спроса на тесты отмечается и в столичном регионе.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали людям с хроническими заболеваниями и пожилым россиянам соблюдать масочный режим из-за нового роста заболеваемости коронавирусом.