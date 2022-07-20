Обвинение попросило для Левченко-младшего 10 лет колонии по делу о мошенничестве

Гособвинение запросило десять лет колонии для Андрея Левченко, экс-депутата заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Дело Левченко-младшего рассматривает Кировский районный суд Иркутска.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят Левченко, а также еще четыре человека: Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов.

Левченко обвиняют в хищениях из регионального Фонда капремонта при замене и ремонте лифтов в Иркутской области в 2018-2019 гг. Обвинение считает, что подсудимые получили незаконный доход в размере около 1 млрд руб. Левченко был задержан в 2020 году.

Помимо тюремного срока гособвинитель попросил для Левченко штраф в 900 тыс. руб.

Сам Левченко, а также его отец, который сейчас является депутатом Госдумы от КПРФ, считают дело политически мотивированным. Экс-депутат заксобрания региона не признает себя виновным.