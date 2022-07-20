Обвинение попросило для Левченко-младшего 10 лет колонии по делу о мошенничестве

20 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Сибирский ФО
Андрей Левченко в суде (2022) | Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Обвинение попросило для Левченко-младшего 10 лет колонии по делу о мошенничестве

Гособвинение запросило десять лет колонии для Андрея Левченко, экс-депутата заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Дело Левченко-младшего рассматривает Кировский районный суд Иркутска.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят Левченко, а также еще четыре человека: Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов.

Левченко обвиняют в хищениях из регионального Фонда капремонта при замене и ремонте лифтов в Иркутской области в 2018-2019 гг. Обвинение считает, что подсудимые получили незаконный доход в размере около 1 млрд руб. Левченко был задержан в 2020 году.

Помимо тюремного срока гособвинитель попросил для Левченко штраф в 900 тыс. руб.

Сам Левченко, а также его отец, который сейчас является депутатом Госдумы от КПРФ, считают дело политически мотивированным. Экс-депутат заксобрания региона не признает себя виновным.

Теги: андрей левченко, сергей левченко, мошенничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети