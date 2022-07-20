Байкер Хирург: В домах "Ночных волков" в Европе идут обыски

Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что в домах членов клуба в странах Европы несколько дней назад начались обыски.

Кроме того, байкеры подверглись арестам и давлению, получали "завуалированные угрозы", сообщил он РИА Новости.

"Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия", – подчеркнул Хирург.

Ранее СМИ сообщили, что мотоклуб "Ночные волки" и его президент включены в проект нового санкционного списка, обсуждаемого в ЕС.