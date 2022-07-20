20 Июля 2022
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Экономика Крым
Константинов, Киселев, Аксенов (2015) | Фото: Накануне.RU

Глава Крыма рассказал, как на полуостров повлиял режим "закрытого неба" над югом России

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о новых экономических партнёрах республики, влиянии отсутствия авиасообщения с полуостровом на туристический сезон, а также импортозамещении в регионе.

"Теперь в Крыму есть продукция сельхозпроизводителей из Херсонской и Запорожской областей. В свою очередь, из Крыма идут поставки на освобожденные территории, например, поставки бензина. Это дополнительное окно возможностей и для нашего бизнеса, и для жителей освобожденных территорий", - сказал Аксёнов в интервью РБК.

При этом ограничений из-за смены путей поставок различных товаров в Крыму нет – на полуостров из-за границы всё равно ничего не ввозили.

"Экспорт из Крыма продукции сельского хозяйства с 1 января по 1 июля с учётом перевалки грузов составил 4,3 тыс. т на $6,6 млн. За аналогичный период 2021 г. было экспортировано 7 тыс. т на $8,7 млн", - сказал Аксёнов.

Спада ВВП в республике не будет, полагает её глава.

"Нас на зарубежных рынках не было, поэтому наши предприятия ничего не потеряли", - сказал Аксёнов.

Севастополь, Херсонес Таврический(2015)|Фото: Накануне.RU

На курортный сезон повлияло отсутствие авиасообщения с Крымом.

"С января по июнь в республику въехало 2,2 млн человек. Нынешний турпоток на 32% ниже уровня аналогичного периода 2021 г., но это вообще был эксклюзивный год, тучный. А показатель этого года соответствует уровню 2019-го. В этом году за июнь в Крым приехало более 815 тыс. туристов. По сравнению с 2021 г. это почти на 40% меньше, а по сравнению с 2019 – на 12%. На сегодня в отелях Крыма средняя заполняемость – около 50%", - сказал Аксёнов.

По импортозамещению есть проблема по 32 наименованиям льготных лекарственных препаратов. Это дорогостоящие препараты, в основном, для лечения онкологии.

"Эти 32 наименования находятся в федеральной дефектуре. Приходилось ещё выписывать импортные инсулины для диабетиков. Вот по различным направлениям есть такие проблемы", - сказал Аксёнов.

Что касается беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, то около 180 предприятий подали заявки на найм специалистов, заявили около 1,9 тыс. рабочих мест. Из них почти 400 вакансий – с предоставлением жилья.

"Мы и на границе разместили объявление, что требуются такие-то специалисты – врачи, строители. Русский язык знают все, то есть с этим проблем никаких нет. В целом, трудоустроились около 800 человек, прибывших из ДНР, ЛНР и с освобожденных территорий", - сказал Аксёнов.

Теги: Сергей Аксёнов, Крым, импортозамещение



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