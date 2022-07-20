20 Июля 2022
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Среднеуральский женский монастырь (2021) | Фото: Накануне.RU

Епархия: Среднеуральский женский монастырь возвращается к работе

Объекты, некогда возведенные на территории Среднеуральского женского монастыря, продолжат свою духовную и социальную миссию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, отметив, что в скором времени все подготовительные работы будут завершены.

В апреле прошлого года прокурор Верхней Пышмы настаивал на запрете эксплуатации объектов монастыря. Однако 14 июня прокурор отказался от иска. В то же время здания монастырского комплекса признали за епархией.

По словам владыки Евгения, за год разные подрядные организации устранили нарушения, из-за которых запрещалась эксплуатация объектов. На данный момент проводится оценка состояния помещений, а люди, по словам митрополита, уже настраиваются на возвращение и совершение нового служения.

"Они там будут жить не так чтобы креститься, молиться и ничего не делать, перед ними стоит достаточно активная социальная миссия", - рассказал владыка.

Напомним, что еще в феврале экс-схиигумен и настоятель монастыря Сергий (Николай Романов), против которого возбуждено уголовное дело, предложил размещать в обители беженцев из ДНР и ЛНР.

Теги: Среднеуральский женский монастырь, епархия



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