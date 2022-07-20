20 Июля 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор обязал поисковики предупреждать пользователей, что Wikipedia нарушает закон

Роскомнадзор применит "меры понуждения" к интернет-энциклопедии Wikipedia (принадлежит американской НКО Wikimedia Foundation, Inc.). Теперь все поисковые системы должны будут предупреждать пользователей при выдаче результатов, что эта НКО нарушает российские законы.

"Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Надзорное ведомство недовольно тем, что Wikipedia отказывается удалять материалы, "признанные запрещенными, в том числе фейки о ходе специальной военной операции РФ на территории Украины".

В ведомстве напомнили, что Wikimedia Foundation "неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации". Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей.

Теги: роскомнадзор, википедия, предупреждение



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