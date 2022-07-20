20 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Лангепасе на ребенка в строительном магазине упала металлическая сейф-дверь

В Лангепасе прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в пользу двухлетнего ребенка, получившего травму в строительном магазине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле. Мать с маленьким ребенком пришла в строительный магазин, где на мальчика упала незакрепленная металлическая сейф-дверь. Ребенок получил травмы.

Прокуратура установила, что в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком.

"Прокурор города в интересах несовершеннолетнего направил в суд исковое заявление к владельцу строительного магазина о компенсации морального вреда в размере 100 тыс рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Кроме того, на основании Федерального закона "О защите прав потребителей" за допущенные нарушения взыскан штраф в размере 50 тыс рублей", - говорится в сообщении.

Теги: строительный магазин, сейф-дверь, ребенок, компенсация



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