20 Июля 2022
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электричество, электросчетчик (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Должников за свет попросят за свой счет устанавливать умные счетчики, - СМИ

Должников по счетам за электроэнергию могут заставить за свой счет установить умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о неплательщиках, которые в течение года многократно получали уведомления о том, что им отключат свет из-за долгов, уточняет газета, ссылаясь на поправки к законодательству, которые разработало Минэнерго.

При этом если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 года, то гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевая компания должны установить прибор учета в течение полугода. Если же это произошло после 1 января 2024 года, то на установку дается три месяца.

По мнению собеседников издания, стоимость одного прибора учета обойдется от 14 до 40 тысяч рублей с учетом монтажа.

Закон о развитии интеллектуальных систем учета принят в 2018 году. С 1 июля 2020 года "умные" счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии должнику.

Теги: электросчетчики, свет, должники



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