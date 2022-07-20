20 Июля 2022
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Экономика В России
салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

К заграничным рейсам допустят авиакомпании, которые перевезут больше всего пассажиров внутри России

Росавиация изменила алгоритм выдачи (или передачи от одного перевозчика другому) допуска на выполнение международных грузовых и пассажирских рейсов. В ведомстве отмечают, что это временная схема.

"Будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии", - говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве отметили, что такая схема будет способствовать выполнению поручения президента РФ о перевозке в 2022 году не менее 100 млн пассажиров.

"Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения Российской Федерации в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений", - добавили в Росавиации.

Стоит отметить, что многие авиакомпании сейчас ограничены еще и в географии стран, куда они могут полететь. Собственных иностранных или российских самолетов у авиакомпаний немного, остальные находятся в лизинге, их могут конфисковать при полете в недружественные страны.

Теги: росавиация, авиакомпании, перевозки, пассажиры



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