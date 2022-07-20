20 Июля 2022
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Экономика Челябинская область В России
ММК, металургия (2019) | Фото: Накануне.RU

ММК за полгода снизил производство стали на 9,5%, а чугуна – на 17,3%

Магнитогорский металлургический комбинат во втором квартале 2022 года сократил на 7,9% производство стали и на 8,1% выплавку чугуна. Экспорт товарной металлопродукции снизился на 47,5%.
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ММК объявил операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев 2022 года. Во втором квартале выплавка чугуна составила 2 065 тыс. тонн, стали – 2 892 тыс. тонн. Снижение, по данным компании, произошло из-за отсутствия потребности в чугуне на фоне низкого спроса на металлопродукцию, а также на фоне ремонтных работ в доменном производстве.

Продажи металлопродукции снизились на 18,1% к уровню прошлого квартала до 2 362 тыс. тонн. На сокращение продаж повлияло сжатие спроса на металлопродукцию на рынке России, действовавшие ограничения и неблагоприятная конъюнктура экспортных рынков. Так, продажи на внутренний рынок и СНГ сократились на 9,9%, а на экспорт – на 47,5%.

За шесть месяцев 2022 года объем выплавки стали сократился на 9,5% до 6 063 тыс. тонн, чугуна – на 17,3% до 4 318 тыс. тонн. Продажи металлопродукции снизились к уровню прошлого года на 15,7%, в том числе на экспорт – на 37,8%.

"Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 5 246 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого года на 15,7% в связи с продолжительными капитальными ремонтами оборудования в начале года, действовавшими ограничениями на экспортных рынках, а также на фоне значительного замедления деловой активности в России и сложной конъюнктуры рынков сбыта во втором квартале", - говорится в сообщении компании.

Эксперт Наталья Зубаревич отмечает, что дальше ситуация в металлургии будет становиться хуже: "Очень наглядные цифры (у ММК, - прим.). Четко показывающие, что на протяжении всего второго квартала катастрофа шла по нарастающей. Ещё в марте продажи держались на средне-историческом уровне, а в июне отклонение от средней составило уже 25,5%. В ближайшие 1-2 квартала ожидаем дальнейшего ухудшения ситуации в металлургии", - прокомментировала она.

Напомним, на федеральном уровне в настоящий момент рассматривается возможность отмены акциза на жидкую сталь.

Теги: ММК, производство, сталь,



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