В Ноябрьске медведь убил кормившего его мужчину

В Ноябрьске медведь напал на мужчину, который кормил его на протяжении двух лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе, СКР региона, тело мужчины было обнаружено в 10 километрах от озера "Светлое". Следователи установили личность погибшего и нашли очевидца произошедшего.

Выяснилось, что очевидец и погибший мужчина, проживая во временном жилище на территории лесотундры, в течение двух лет подкармливали дикого медвежонка. Они приучили его регулярно приходить к ним за едой. Однако 18 июля вечером медведь внезапно набросился на кормившего его мужчину и смертельно ранил его. Приятель погибшего скрылся в домике, однако разъяренный медведь попытался проникнуть в избушку, выломал дверь и укусил за руку второго мужчину. Отбиться от дикого животного он смог только с помощью топора.

На следующий день полицейские ликвидировали медведя, который вновь вернулся на место трагедии.

Следственными органами по завершению проверки будет принято процессуальное решение.