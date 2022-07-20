20 Июля 2022
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Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти. (2022) | Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

В Диксоне спасают белого медведя, у которого в пасти застряла консервная банка из-под сгущенки

В поселке Диксон на севере Красноярского края спасают молодого белого медведя. У животного в пасти застряла металлическая консервная банка из-под сгущенки. Медведь сам вышел за помощью к людям на окраину поселка, сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она опубликовала фото и видео со зверем.
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"Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выдаем разрешение. Сделаем все возможное, чтобы спасти медведя", - сообщила Радионова.

Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти.(2022)|Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

В последние годы белые медведи по всей российской зоне Арктики стали выходить в рабочие поселки, на месторождения и т.д., в поисках доступной пищи они забираются на мусорки. Экологи отмечают, что животных к людям гонит голод, а также нарушение привычного образа жизни из-за потепления: там, где раньше в определенное время уже был снег, теперь идет дождь, и, например, у беременных самок возникают проблемы с обустройством берлоги для появления медвежат.

Теги: диксон, белый медведь, спасательная операция, экология, арктика



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