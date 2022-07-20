"АвтоВАЗ" соберет почти 2 тысячи Lada Largus из накопленных на складах компонентов

"АвтоВАЗ" собирается выпустить ограниченную партию Lada Largus из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Ожидается, что партия составит не менее1,8 тыс. машин. Уже началась сварка и покраска кузовов, в конце этой неделе будут выпущены первые экземпляры, передает "Интерфакс".

О сроках перезапуска регулярного производства пока не сообщается.

В начале июня "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, правда, в упрощенной комплектации. 13 июля сообщалось о возобновлении производства Lada Niva Legend.