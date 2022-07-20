Губернатор Курской области заявил об обстреле приграничных районов
Приграничные территории Рыльского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Под огонь попал пограничный пункт пропуска Крупец, написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, в деревне Городище повреждены линии электропередач, нет электричества.
19 июля сообщалось об обстреле с территории Украины села Новые Юрковичи Климовского района. По словам губернатора Александра Богомаза, поврежден участок автодороги.