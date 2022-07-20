Губернатор Курской области заявил об обстреле приграничных районов

19 июля сообщалось об обстреле с территории Украины села Новые Юрковичи Климовского района. По словам губернатора Александра Богомаза, поврежден участок автодороги.

Кроме того, в деревне Городище повреждены линии электропередач, нет электричества.

Под огонь попал пограничный пункт пропуска Крупец, написал глава региона в своем телеграм-канале.





