В Совфеде призвали чиновников и бизнесменов показать своё отношение к СВО

Сенатор Совфеда Андрей Клишас призвал чиновников и политиков, а также бизнесменов обозначить своё отношение е специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.

"Не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и общественных организаций. Люди имеют право знать позицию всех лидеров политики, бизнеса, общественности по этому ключевому вопросу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее министерство культуры РФ подтвердило ожидающийся выход фильма "Просточеловек", в котором играет Чулпан Хаматова. Картина выйдет 25 августа. Прокатчиком является дистрибуционная компания "Белые ночи". Прокатное удостоверение ленте было выдано 8 апреля, то есть после того, как Хаматова покинула Россию. Актриса умудряется при этом продвигать "антисемейную" повестку – картина рассказывает о том, как мать бросает своего новорожденного ребенка в роддоме, они встречаются через 30 лет, и перед взрослым сыном этой женщины встает выбор.

В конце февраля Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию. Актриса раскритиковала спецоперацию на территории Украины, поэтому решила покинуть страну. В интервью латвийским СМИ она сокрушалась, что накопленных средств ей хватит всего на пару месяцев, при этом говорила, что не дорожит присвоенным ей званием народной артистки РФ, и называла его "бредятиной и советским пережитком". Вскоре выяснилось, что Хаматова открыла в Латвии актерские курсы "Уроки легенд", на сайте она была представлена как актриса "Современника" и... народная артистка России.