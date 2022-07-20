В Югре повышается класс природной пожарной опасности

В Югре повышается класс природной пожарной опасности до третьего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"На текущую неделю в округе прогнозируется теплая погода с малым количеством осадков. Такие условия способствуют увеличению количества природных пожаров. Так, если на прошлой неделе за сутки возникало в среднем пять - семь природных пожаров, то за последние три дня эта цифра возросла до 15-20", - пояснили в ведомстве.

Сегодня утром на территории округа действовало 19 лесных пожаров с площадью активного горения около восьми гектаров. В то же время площадь лесного массива, пройденная только этими очагами составила за сутки составила более 530 гектаров. В ликвидации данных пожаров задействовано 406 человек и семь единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории округа зарегистрировано 150 лесных пожаров, на площади 4800 гектаров.

На данный момент угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты нет, все они действуют на значительном расстоянии от поселений.