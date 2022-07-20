20 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В общественный транспорт Екатеринбурга вернулся проезд за 27 рублей

Начиная с 1 сентября и по 31 декабря текущего года жители екатеринбургской агломерации смогут снова ездить в общественном транспорте за 27 рублей вместо 32. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков. Скидка распространяется на всех держателей карты МИР с приложением "Уралочка"

"Это ощутимая сумма для тех, кто ездит каждый день, в том числе с пересадками. Аналогичные инициативы уже были реализованы в 2020 и 2021 годах: они показали очень хороший результат. Таким образом мы решаем сразу несколько задач: популяризируем общественный транспорт, мотивируем граждан отказаться от личных автомобилей, что достаточно актуально для снижения транспортной напряженности в больших агломерациях", – отметил Корюков.

Напомним, что ранее в Свердловской области был увеличен возраст детей, которым предоставляется бесплатный проезд в электричках. Теперь такой привилегией обладают дети до семи лет, тогда как раньше было до пяти.

Теги: карта МИР, проезд, общественный транспорт, Екатеринбург, Уралочка



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