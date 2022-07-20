Вопреки поручению Путина: бедность в России по итогам года может вырасти до 13,5%

Хотя президент России Владимир Путин и поставил задачу в этом году снизить уровень бедности, эксперты сомневаются, что это произойдет. Скорее, наоборот, уровень бедности в стране вырастет.

На совещании по достижению наццелей 18 июля Путин заявил: "Одна из основных наццелей – улучшение материального положения наших граждан, особенно для тех, кто живет, мягко говоря, бедно. По итогам прошлого года таких 11%. Продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость - недостаточны. Даже при повышенной инфляции этого года мною была поставлена задача снижения уровня бедности и неравенства".

РБК отмечает, что несмотря на применяемые меры, по итогам первого квартала 2022 года показатель [уровня бедности] увеличился на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 14,3%. Аналогичное значение показатель демонстрировал в первом квартале 2019 года. А согласно единому плану по достижению национальных целей, в 2022 году уровень бедности в России должен быть снижен до 10,8%.

Эксперты отмечают, что социальная структура российского общества сейчас похожа на грушу: верхушка – обеспеченная элита – самая немногочисленная категория. Дальше идет средний класс, а самая большая часть внизу – это бедные. Сейчас "груша" утолщается снизу за счет перетекания в эту часть бывшего среднего класса. По мнению экспертов, добиться снижения уровня бедности по итогам года вряд ли удастся. Скорее всего, этот уровень вырастет до 12-13,5%.

По независимым оценкам, уже сейчас в стране не 11-12% бедных, а 38-39%, такие данные недавно в Госдуме приводил депутат Олег Смолин.