Вопреки поручению Путина: бедность в России по итогам года может вырасти до 13,5%

20 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Вопреки поручению Путина: бедность в России по итогам года может вырасти до 13,5%

Хотя президент России Владимир Путин и поставил задачу в этом году снизить уровень бедности, эксперты сомневаются, что это произойдет. Скорее, наоборот, уровень бедности в стране вырастет.

На совещании по достижению наццелей 18 июля Путин заявил: "Одна из основных наццелей – улучшение материального положения наших граждан, особенно для тех, кто живет, мягко говоря, бедно. По итогам прошлого года таких 11%. Продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость - недостаточны. Даже при повышенной инфляции этого года мною была поставлена задача снижения уровня бедности и неравенства".

РБК отмечает, что несмотря на применяемые меры, по итогам первого квартала 2022 года показатель [уровня бедности] увеличился на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 14,3%. Аналогичное значение показатель демонстрировал в первом квартале 2019 года. А согласно единому плану по достижению национальных целей, в 2022 году уровень бедности в России должен быть снижен до 10,8%.

Эксперты отмечают, что социальная структура российского общества сейчас похожа на грушу: верхушка – обеспеченная элита – самая немногочисленная категория. Дальше идет средний класс, а самая большая часть внизу – это бедные. Сейчас "груша" утолщается снизу за счет перетекания в эту часть бывшего среднего класса. По мнению экспертов, добиться снижения уровня бедности по итогам года вряд ли удастся. Скорее всего, этот уровень вырастет до 12-13,5%.

По независимым оценкам, уже сейчас в стране не 11-12% бедных, а 38-39%, такие данные недавно в Госдуме приводил депутат Олег Смолин.

Теги: бедность, инфляция, средний класс, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети