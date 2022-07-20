Сирия разрывает дипотношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева

Сирия разорвет дипотношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сообщает агенство Sana, ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел арабской республики.

Отмечается, что данный шаг предпринят в соответствии с принципом взаимности.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил разорвать дипотношения с Сирией после решения этой страны признать суверенитет и независимость ДНР и ЛНР.

В июле МИД Украины заявил, что разрывает дипломатические отношения, прекращает политические и экономические контакты с Северной Кореей после признания народных республик.