20 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале уволили двух преподавателей за дискредитацию ВC РФ

В Миассе двух местных жителей по решению суда оштрафовали за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные Силы России. Им назначены административные штрафы в размере от 30 до 40 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Местные жители публично в общественном месте высказывали свое отношение к специальной военной операции России, обвиняя государство в агрессивном поведении и дискредитируя ее Вооруженные силы.

Кроме того, в Миассе были уволены два преподавателя различных учебных учреждений за распространение в мессенджерах, к которым был доступ у учащихся, информации отрицательного характера к проведению спецоперации, а также привлечения внимания к протестным акциям, направленным на дискредитацию ВС России.

Всего в Челябинской области за дискредитацию Вооруженных Сил России к административной ответственности были привлечены 19 человек.

Теги: спецоперация, суд, штраф, увольнение,



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