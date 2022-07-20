20 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
медицина, здравоохранение, регистратура, поликлиника (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новое здание амбулатории, построенное по нацпроекту в Верх-Туле, улучшит качество медпомощи для 22 тысяч человек в Новосибирской области

Здание Верхтулинской врачебной амбулатории площадью 5,5 тысяч квадратных метров построили в рекордные сроки по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Всего за год – от фундамента до приема первого пациента. В мае в новое здание переехал медперсонал. Накануне работу медицинского учреждения проконтролировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

медицина, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Основная цель нового медицинского учреждения – сделать медицинскую помощь максимально доступной местным жителям. Организация этой работы идет под контролем регионального министерства здравоохранения Новосибирской области.

медицина, здравоохранение, медоборудование(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Маршрутизация продумана так, чтобы пациенту больше не нужно куда-то ехать за элементарной медицинской помощью: на физиолечение, на процедуры, к стоматологу, хирургу, сдать анализы. Здесь, что для нас особенно важно в постковидный период, есть все для диспансеризации, диспансерного наблюдения, вакцинация. Будут формироваться выездные бригады узких специалистов как Краснообской, так и областной больниц, которые приедут в полностью оборудованные кабинеты. Они будут загружены, у них будет сформирован поток из предварительно записанных пациентов», – рассказала Елена Аксенова.

медицина, здравоохранение, регистратура, поликлиника(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

К новой амбулатории теперь относятся Боровской и Ярковский сельсоветы. Всего, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, 22 тысячи человек. Кроме участковой службы и женской консультации здесь есть дневной стационар, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения, стоматологи, собственная лаборатория, кабинеты узких специалистов – невролога, травматолога, хирурга, эндокринолога, лора, офтальмолога. В Верх-Туле можно также пройти практически все необходимые обследования. Здесь есть флюорограф, цифровой рентген, современная функциональная диагностика. Скоро появится эндоскопическая стойка и аппарат УЗИ. Участковая служба укомплектована полностью – прием ведут 4 терапевта и 2 педиатра.

амбулатория, медицина, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Проект здания – уникальный для Новосибирской области: оно трехэтажное, с отдельными входами для женской консультации, детского и взрослого отделений. Кроме того, в нем предусмотрены два изолированных входа для детей и взрослых с признаками инфекции. В амбулатории есть собственная подстанция скорой помощи на 4 автомобиля и автономная газовая котельная. Мощность амбулатории – 250 посещений в смену: 180 взрослых и 70 детей.

Теги: амбулатория, нацпроекты, медицина, пациенты



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