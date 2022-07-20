В Тюмени осужден офтальмолог, придумывавший пациентам диагнозы. Среди жертв ветеран Великой Отечественной

Сегодня Калининский районный суд Тюмени осудил 39-летнего врача-офтальмолога, который придумывал своим пациентам несуществующие болезни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал его виновным в мошенничестве, с причинением значительного ущерба. Сообщается, что среди пациентов, которых обманул врач, был ветеран Великой Отечественной войны

"Судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог одной из частных клиник Тюмени пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил. Обманутые пациенты передали ему около 1 млн руб", - говорится в сообщении.



В судебном заседании подсудимый признал вину и возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок два с половиной года.



Также суд взыскал с подсудимого в пользу одной из потерпевших компенсацию материального ущерба в сумме 5 тыс. руб.