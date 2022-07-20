20 Июля 2022
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Спорт
Роберт Левандовский (2022) | Фото: Reuters / Sven Hoppe / Pool

"Барселона" официально объявила о трансфере Левандовского

Испанский футбольный клуб "Барселона" официально объявил о трансфере польского нападающего Роберта Левандовского.

Как сообщает пресс-служба клуба, срок контракта с 33-летним футболистом рассчитан на четыре года. Трансфер обошёлся сине-гранатовым в 45 млн евро и 5 млн евро бонусами. Сумма отступных составит 500 млн евро.

Роберт Левандовский является одним из лучших нападающим мира. С 2014 года он выступал за "Баварию", где провёл 375 матчей и забил 344 гола. В 2020 году в составе мюнхенского клуба он выиграл Лигу чемпионов UEFA, Суперкубок UEFA и клубный чемпионат мира. В составе сборной Польши на счету Левандовского 132 матча и 76 забитых мячей.

Теги: Роберт Левандовский, Барселона, трансфер, переход, контракт



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