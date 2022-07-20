В Екатеринбурге на два года закроют движение по Рощинской улице

Начиная с 5 августа специалисты ООО "Промстройдекор" на два года ограничат движение по улице Рощинская. До 1 октября 2024 года на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Патриотов будут проводиться работы по строительству дороги.

Напомним, что против строительства именно этой дороги выступали жители Уктуса. Противники проекта уверены, что после его реализации с Химмаша в Сосновый бор ринется поток горожан, а зеленые участки пропадут. В начале месяца представители администрации и застройщика встретились с горожанами и объяснили, зачем нужна новая дорога на Рощинской.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для того, чтобы заранее спланировать свой маршрут, жители Екатеринбурга могут обратиться к информационной карте, в которой опубликованы все актуальные сведения о проходящих на территории города дорожных работах.