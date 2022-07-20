20 Июля 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Минобороны впервые раскрыло имя командующего группировкой войск "Запад"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине. Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах, сообщает Минобороны РФ. Примечательно, что военное ведомство при этом впервые раскрыло имя командующего группировкой войск "Запад".

Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов.

Накануне Шойгу проинспектировал российскую группировку "Юг", возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку "Восток".

Теги: Сергей Шойгу, министр обороны РФ, группировка Запад



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