В Росприроднадзоре опровергли массовую гибель дельфинов из-за загрязнения Черного моря

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала случаи гибели дельфинов в Черном море. Она заявила, что загрязнения акватории не наблюдается, поэтому оно не может являться фактором смертности китообразных.

"Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории", - цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, погибают как правило особи, которые не были занесены в федеральную Красную книгу. Радионова отметила, что многие дельфины-белобочки травмируют себя сетями, они маленькие и не могут сами выбраться из них.

Глава Росприроднадзора также уточнила, что происходит не выброс дельфинов на берег, как правило, на суше оказываются уже погибшие в море либо очень ослабленные животные, которых выносит волной.

В мае в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа" сообщили, что на побережье Черного моря впервые за четыре года наблюдается высокая смертность дельфинов.

Несколько тысяч мертвых особей были найдены на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. Зарубежные ученые предположили, что причинами могли быть военные действия на Украине, писало издание The New York Times. По мнению исследователей, к гибели животных могли привести сбросы бомб в кормовые районы дельфинов, а также загрязнение вод химическими веществами из боеприпасов.