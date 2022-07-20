20 Июля 2022
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Политика В России За рубежом Украина
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Киев: Соглашение о вывозе зерна через Черное море почти достигнуто

Украинская сторона подтвердила, что переговоры на счет вывоза зерна через Черное море достаточно продвинулись и вот-вот может быть подписано соглашение.

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Москва и Киев при помощи международных посредников почти достигли соглашения о разблокировке украинских портов для экспорта зерна.

"Действительно, по состоянию на сейчас мы на очень продвинутой стадии. И надеемся, что РФ поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", - сказал Кулеба.

Ранее о прогрессе в этом вопросе заявил президент России Владимир Путин. Он поблагодарил за посредничество Турцию. Во время встречи с турецким президентом Эрдоганом Путин сказал: "Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что есть, уже хорошо".

Теги: соглашение, украинское зерно, киев



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