20 Июля 2022
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Общество Свердловская область
пандус, инвалид, инвалидное кресло (2021) | Фото: Алексей Вихарев

На Среднем Урале ребенку-инвалиду 1,5 года не хотели выдавать кресло-коляску

На протяжении 1,5 лет жительница Ачитского района не могла добиться от Фонда соцстрахования РФ кресла-коляски для своего сына с ДЦП. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, таким образом были нарушены права 8-летнего мальчика на льготное обеспечение техническими средствами реабилитации.

Индивидуальная программа реабилитации предполагала наличие у ребенка кресла-коляски с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела для больных ДЦП. При этом обязанность предоставить прогулочную коляску мальчику легла на плечи регионального подразделения Фонда социального страхования. Однако несмотря на обращение в Фонд мамы ребенка в ноябре 2020 года, в 2022 мальчику все еще не предоставили техническое средство реабилитации.

Разрешить проблему удалось только после вмешательства прокуратуры, которая, защищая права несовершеннолетнего, подала исковое заявление в отношении Фонда в Красноуфимский районный суд. Запрашиваемое кресло-коляску сразу же предоставили ребенку-инвалиду.

Теги: ребенок-инвалид, кресло-коляска, прокуратура, Фонд соцстрахования



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