20 Июля 2022
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Коллаж, признание ДНР и ЛНР, Владимир Путин (2022) | Фото: Накануне.RU

Россия готовит почву для аннексии территории Украины – Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, ссылаясь на данные разведки, что "Россия готовит почву для аннексии территории Украины в нарушение украинского суверенитета". Он добавил, что российские власти уже ставят в администрациях занятых территорий своих представителей.

Кирби сказал, что следующим шагом будет проведение референдумов о присоединении к России. "Затем Россия использует эти референдумы как основание для аннексии этих украинских территорий. Российское правительство разрабатывает детальный план того, как аннексировать ряд территорий, таких, как Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области", - полагает американский чиновник.

Он добавил, что Россия на занятых территориях открывает филиалы своих банков, устанавливает рубль как основную валюту, выдает российские паспорта.

Кирби анонсировал "жесткие и быстрые" санкции, если Россия "аннексирует" упомянутые территории.

Также Кирби прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Иран, где тот провел переговоры с иранским и турецким лидерами. В Вашингтоне считают, что это демонстрация изоляции Москвы. "Я бы сказал, что этот визит показывает степень изоляции президента Путина и России, которая теперь должна обратиться к Ирану за помощью", - заявил Кирби.

Примечательно, что ранее США обвинили Россию и Иран в ведении переговоров о закупке Москвой иранских беспилотников. В Москве и Тегеране эту информацию опровергли, и позже в Белом доме были вынуждены подтвердить: нет никаких признаков того, что Иран передал в РФ свои беспилотники.

Теги: аннексия, украина, россия, вашингтон



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