В Челябинской области двое суток искали пенсионера, заблудившегося в лесу

Под Златоустом нашли 83-летнего пенсионера, который ушел за грибами 17 июля из СНТ Локомотив и пропал, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

К поиску мужчины были привлечены спасатели, сотрудники полиции, пожарной охраны, добровольцы и садоводы СНТ.

19 июля ослабшего мужчину обнаружили в непроходимом участке леса. Его эвакуировали на носилках и передали сотрудникам скорой помощи.