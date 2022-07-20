20 Июля 2022
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили тело 4-летней девочки

При тушении дома в СНТ "Пластик" (Екатеринбург) спасатели обнаружили тело девочки 2018 г.р. На место выехал прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Алексей Лобазов для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, возгорание произошло около 06.00. Когда спасатели закончили с тушением здания, под его завалами они обнаружили тело ребенка. Позднее бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В пожаре также пострадал хозяин дома и отец девочки. Его с острым отравлением продуктами горения доставили в медицинское учреждение. Мать и второй ребенок, 2020 г.р., не пострадали.

По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. В настоящее время устанавливается причина пожара. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Теги: пожар, ребенок, тело, СНТ "Пластик", Екатеринбург



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