20 Июля 2022
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Кремль: Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19

Формат проведения в этом году "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от рекомендаций специалистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор", - цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, в мире отмечается рост заболеваемости COVID-19.

"Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше", - уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил журналистам, что мероприятие обязательно состоится, но "чуть позже". По его словам, сейчас у главы государства "очень много более важных мероприятий". В июне представитель Кремля сообщил, что "рутинная подготовка" к "прямой линии" ведется.

Теги: песков, прямая линия, путин



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