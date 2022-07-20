Киссинджер отправил бы на переговоры с Путиным Шарля де Голля или Никсона

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что геополитика сегодня требует от мировых лидеров "никсоновской гибкости", чтобы разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.

Киссенджер в интервью Bloomberg напомнил, что Ричард Никсон в 1960-х проводил президентскую кампанию как ярый антикоммунист, но удивил многих своих сторонников, решив начать контакты с Мао Цзедуном и посетив Пекин в 1972 году. Киссинджер называет эту поездку историческим поворотным моментом для обеих стран.

Геополитика и отношения великих держав являются центральной темой новой книги Киссинджера "Лидерство: шесть исследований мировой стратегии", посвященной шести ключевым лидерам: Конраду Аденауэру (Германия), Шарлю де Голлю (Франция), Ричарду Никсону (США), Анвару Садату (Египет), премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер и первому премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю.

За почти столетие своей жизни Киссинджер знал всех шестерых лидеров, чьи примеры он приводит.

Анализируя действия сегодняшних европейских лидеров, от французского Эммануэля Макрона до немецкого Олафа Шольца, Киссинджер говорит, что его огорчает нынешнее европейское руководство, "не имеющее чувства направления и миссии", которые были у Аденауэра и де Голля.

Что касается российско-украинского конфликта, то Киссенджер пожаловался, что его слова были неверно истолкованы. Ранее он сказал, что приближается время для переговоров. И тему с "будущим Крыма" стоит оставить для них, а не определять его до того, как конфликт будет поставлен на паузу.

Также Киссинджер прокомментировал и некоторые другие темы. Например, он считает, что Китай не осуществит вторжение на Тайвань в ближайшее десятилетие. А в отношении брекзита Киссинджер вспомнил слова де Голля о том, что Великобритания "никогда не станет полноправным членом европейского сообщества". Политик считает, что эта точка зрения оказалась оправданной.

На переговоры с российским президентом Владимиром Путиным Киссинджер отправил бы Шарля де Голля, но позже добавил, что "Никсон тоже был бы весьма хорош". "Никсон был очень хорошим внешнеполитическим президентом. Он уничтожил себя "дома", - пояснил Киссинджер.