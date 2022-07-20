"Крышевал" овощебазу и брал миллионные взятки. Свидетель рассказал, чем еще занимался экс-глава УМВД Екатеринбурга

На очередном судебном заседании по делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова вскрылись новые подробности. Как заявил бывший авторитет из Тавды Назим Мусаев, подсудимый замешан во взяточничестве не только с банка "Кольцо Урала", но также и с овощебазы №4.

Как сообщает "Ъ-Урал", показания Мусаева зачитал гособвинитель Георгий Паникаров, поскольку сам свидетель не мог явиться в суд из-за травмы спинного мозга. Свои показания тот озвучил во время предварительного следствия в январе прошлого года. По словам Мусаева, с Трифоновым он, будучи предпринимателем, познакомился через азербайджанскую диаспору Москвы еще в 2013 году, после чего стал поддерживать с главой городского УМВД дружественные отношения.

Мусаев также был знаком с Денисом Ждановым и Эдуардом Ворониным, которые в 2015 году и предложили реализовать схему по принуждению предпринимателей платить им взятки. Для этого группа создавала бы им проблемы, после чего настаивала бы на взятках от 500 тыс. до 1 млн рублей за дальнейшей продолжение предпринимательской деятельности. В схему также предложили включить и Трифонова, из-за чего, по словам Мусаева, к нему и обратились Жданов и Воронин, не знакомые с подсудимым лично.

Согласно задуманному, Трифонову передавали бы 60% взятки, а остальное распределялось бы между зачинщиками и Мусаевым. Однако сам Трифонов, якобы согласившись с "крышеванием", предложил забирать 40%, а остальное отдавать подельникам. Выбор пал на овощебазу №4, так как она находилась под руководством ныне покойной Татьяны Русиной, с которой Мусаев также был знаком. Потому, когда "внезапно" нагрянула проверка, Русина в первую очередь обратилась к знакомому, чтобы тот переговорил с Трифоновым. Она согласилась передавать сотрудникам полиции по 500 тыс. рублей ежемесячно с ноября по апрель и по 1 млн рублей в месяц с мая по октябрь.

Свидетель также отметил, что ранее лично привозил деньги Трифонову, однако в июне его в этом деле сменил сам Воронин, который уже успел наладить отношения с главой местного УМВД. Тогда Мусаев и понял, что необходимость в нем отпала и от него решили избавиться. С этим он связывает покушение на себя в 2015 году.

"В июле 2015 на меня было совершено покушение, которое я связываю именно с тем, что я стал лишним для этих очень влиятельных людей и даже в определенном смысле помехой в их незаконной деятельности. Они имели основания опасаться, что информация, которой я обладаю, станет известна другим сотрудникам правоохранительных органов, а также повлечет уголовное преследование", — заявил свидетель.

В свою очередь адвокат Трифонова Ольга Кезик заявила, что не понимает, зачем прокурор зачитал показания, которые якобы не относятся к делу. На данный момент ее подзащитный обвиняется в получении взяток с банка, однако в своих показаниях Мусаев про это ничего не сказал. Более того, по ее словам, хоть Трифонов и был знаком с Мусаевым, он не знал, что его имя использовалось для получения взяток на овощебазе №4. Адвокат добавила, что в ближайшее время по этому делу будет проведена очная ставка Игоря Трифонова с Эдуардом Ворониным.