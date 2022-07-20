В РФ разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали тест-систему для выявления оспы обезьян.

В настоящее время изобретение проходит испытания и готовится к регистрации, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ФМБА разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. Уже проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям эффективности вакцины.

Напомним, в России первый случай оспы обезьян выявлен 12 июля. Зараженным оказался молодой человек, вернувшийся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что регионы России ведут подготовку к возможному заражению их жителей оспой обезьян. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что при выявлении больных оспой обезьян и пациентов с подозрением на вирус медорганизации готовы оказать всю необходимую помощь и провести противоэпидемические мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава.