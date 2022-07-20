20 Июля 2022
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Политика За рубежом Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

У Путина осенью запланированы зарубежные "гастроли"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин осенью намерен нанести ещё несколько визитов в зарубежные страны, подготовка к ним идёт. При этом Песков не стал анонсировать конкретные направления поездок.

"В совсем ближайшей перспективе – нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов ещё планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведётся", - сказал Песов ТАСС в ответ на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время.

Президент России 19 июля посетил Иран, где провёл три раунда двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите "тройки" стран – гарантов сирийского урегулирования.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, поездка



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